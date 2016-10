Van Morrison

Der club panamur lockt an den vier Festival-Wochenenden (24/09 – 15/10 ) mit einem transnationalen Musikprogramm und subversiv verspielter Architektur ins Grazer Orpheum.



Flamingods

Do 06/10, ab 21:30



Aïsha Devi / Dis Fig

Fr 07/10, ab 21:30



Kairo is Koming

feat: Bosaina / Ismael / Naa / Hussein Sherbini / $$$Tag$$$ / Zuli

Sa 08/10, ab 21:30



Perera Elsewhere

Do 13/10, ab 21:30



Noite Príncípe

feat: DJ Nigga Fox / DJ Firmeza / Nidia Minaj

Fr 14/10, ab 21:30



Hailu Mergia with Tony Buck & Mike Majowski / Chris Menist

Sa 15/10, ab 21:30

Mit dem club panamur öffnet sich ein temporärer Club-Ort, ein Pop-up-Retreat für die Festivalnächte, ein Treffpunkt jenseits der Genre-Schubladen der Musikindustrie. Das Musikprogramm wirft einen Blick auf die Schnittmengen globaler Musik- und Clubkulturen und rückt hybride Musikformen, Grenzüberschreitung und die Vermischung von Sounds, Genres und Arbeitsweisen in den Fokus.



Tambutronic aus der Karibik, äthiopischer Funk und schamanistischer Rave, Cold Wave aus Japan, Psychedelic Pop aus Bahrain und unterschiedlichste DJ-Kollektive aus Kairo, Berlin und Lissabon: Mit elf Konzerten und DJ-Nächten lädt der club panamur internationale Musikerinnen und Musiker nach Graz ein, ihre jeweilige Szene für eine Nacht zu beschwören.



Eigens für diese Nächte schaffen der Künstler Georg Klüver-Pfandtner und der Architekt Stefan Beer einen schillernden, vitalen Clubparasiten, der sich raumgreifend in seinen Wirt – das Orpheum – hineingräbt und den bekannten Aufführungsort spielerisch und subversiv unterwandert. Die Künstler „queeren“ die Räume, verlegen Zugänge, drehen bekannte Sichtachsen und Maßstäbe und schaffen im Herzen des Clubs einen düster glamourösen Dancefloor.



Auch das Foyer lädt zum Verweilen ein und beherbergt eine improvisierte Laubenschenke, die in ihrer Erscheinungsform Zitate der traditionellen Buschenschank-Ästhetik aufgreift, diese jedoch überhöht, verfremdet und mit absurden Objektarrangements humorvoll mixt.

steirischerherbst.at/..club-panamur