Nick Waterhouse

Nach seiner Auferstehung im Jahr 2013 geht das Jazzfestival Leibnitz heuer auch schon wieder in seine vierte Runde und setzt mit gleich vier Stargästen einen großen Schritt in Richtung internationaler Wahrnehmung: The Bad Plus, Tia Fuller, Vanessa Rubin und Chico Freeman.

Schauplätze des viertägigen Konzertmarathons sind wieder der riesige Weinkeller auf Schloss Seggau, das Kulturzentrum Leibnitz und die im Vorjahr so erfolgreich erprobte Open Air-Bühne beim Weingartenhotel Harkamp. Und erstmals wird auch ein Jazzbus zwischen Graz und Leibnitz pendeln.



Programm



Do, 13. Oktober 2016 | Weinkeller Schloss Seggau | 19:00 Uhr

Hadar Noiberg (IL)

Hadar Noiberg (flutes, effects), Haggai Cohen Milo (bass), Ofri Nehemya (drums)





20:30 Uhr

Chico Freeman – Heiri Känzig Duo (US / CH)

The Arrival

Chico Freeman (tenor sax), Heiri Känzig (doublebass)





Fr. 14. Oktober, Kulturzentrum Leibnitz, Carl Rotky-Saal | 10:00 und 15:00 Uhr

JAZZ for KIDS mit Studio Dan (A)

Daniel Riegler (Leitung), Sophia Goidinger-Koch (Violine), Martina Engel (Bratsche), Maiken Beer (Cello), Bernd Satzinger (Kontrabass), Doris Nicoletti (Flöte), Astrid Kendl (Oboe), Matthew Gregory Smith (Fagott), Dominik Fuss (Trompete), Philip Yaeger (Posaune) Matthias Lill (Schlagwerk), Leo Riegler (Elektronik), Michael Tiefenbacher (Klavier), Christian Grobauer (Schlagzeug)





Fr. 14. Oktober, Kulturzentrum Leibnitz, Hugo Wolf-Saal | 19:30 Uhr

FAT (Fabulous Austrian Trio)

Alex Machacek (guitar), Raphael Preuschl (bass), Herbert Pirker (drums)

21:30 Uhr

The Bad Plus (US)

exclusively album release!

Ethan Iverson (piano), Reid Anderson (bass), Dave King (drums)





Sa. 15. Oktober, Kulturzentrum Leibnitz, Hugo Wolf-Saal | 19:30 Uhr

Gypsy Fire (D/ H//BRA)

Melanie Bong (vocals), Tony Lakatos (tenor sax), Lulo Reinhardt (guitar), Tizian Jost (piano), Eduardo Dudu Penz (bass), Bastian Jütte (drums)

21:30 Uhr

Tia Fuller Trio (US)

Tia Fuller (alto saxes), Linda Oh (bass), Joe Dyson (drums)





So. 16. Oktober, Weingartenhotel Harkamp | 11:00 Uhr

Vanessa Rubin & Band (US)

Vanessa Rubin, (vocals)



www.jezzfestivalleibnitz.at