Marissa Nadler

Wer das Licht scheut, ist bei ihr gut aufgehoben - die US-Künstlerin Marissa Nadler mag es gerne dunkel. Konnte man die Sängerin anfänglich noch in der Folk- und Americana-Ecke verorten, hat sie sich nun mehr dem dfinsteren Dreampop verschrieben.

Geheimnisvoller, düsterer Sound mit einfühlsamen Texten und dargeboten von einer bezaubernd-geisterhaften Stimme! Bereits seit über zwölf Jahren begeistert die US-Amerikanerin mit ihrem etwas anderen Singer/Songwriter-Sound, der auf dem neuen Album eine weitere Entwicklungsstufe genommen hat.



Jess Williamson



Jess Williamson’s Heart Song is a brave record. It explores the strength in vulnerability, the power in silence and empty space. The recordings bristle with energy and confidence while maintaining the intense intimacy Williamson is known for. Like the visceral desert landscape that inspires her, she knows when to let her vocals drift across the song, light like a tumbleweed, and when to, like the fiercest of Texas storms, unleash thunder and lightning with her band.