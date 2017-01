Norwegische Schönklangexperimente

Zwei Mädchen hüpfen auf der Bühne im Pyjama herum und machen Musik, und dann ist da auch noch dieser Marder... Was soll das? Ist das Kunst? Muss mir das gefallen?

Hans sind Helgard Saminger und Anna Anderluh. Die beiden Musikerinnen stülpen ihren persönlichen Wahnsinn von innen nach außen und sublimieren ihn durch ihren Humor, während sie aber nicht abheben und auf einer höheren Stufe in der Luft segeln, sondern am Boden bleiben und einen ganz lässig, uniformiert in ihrem Pyjama, auffordern: „Come as you are, fühl dich wie zuhause, denn wir tun das auch!“ und die Grenzen zwischen öffentlichem und privatem Raum verschwimmen lassen.

www.hans-oamoimit.at



Pay as you wish

Bar & Co. im Theater in der Drachengasse