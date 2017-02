Sonnenschirm und Sternenglanz: Die Sterne in Wien

Wer Vereinfachungen schätzt, kann sich einreden lassen, die bundesdeutsche Musiklandschaft der 1990er-Jahre wurde dominiert von zwei Städten: Stuttgart und Hamburg. Alles, was aus letzterer Stadt kam, war irgendwie schlauer. Nicht, dass die Hanseaten intelligenter wären, die Baden-Württembergischen Musikgruppen sind einfach geistig zurückhaltender. So entstand im Norden der Diskursrock, der bis heute nicht totzukriegen ist.Die Sterne sind ein recht gutes Exempel für diese typische Hamburger Mischung, in die ein ordentlicher Schuss »abjection« – sagen wir einmal – reingeschissen wird, weil schließlich die Gespaltenheit unserer Seelen sich am Besten in übellauniger Abwehr ausdrückt, und dann über das Ganze ein dicker Zuckerguss kommt, aus souligen und groovigen Elementen. Hin und wieder kann die Süße beinahe ein bisschen wie Schlager klingen. Bei aller Ausscheidung und punkigem Gefluche hört das harmonische Geklimper dann nie ganz auf zu wirken und schenkt dieses besondere Diskursrockgefühl, das sich am genauesten mit einem »Ich-weiß-auch-nicht-so-genau-aber-irgendwie-ist es-kacke« ausdrücken lässt.Die unstillbare Lust des Bandleaders und Autors Frank Spilker an paradoxalen Konstruktionen stellte er mit seinem 2013er-Roman »Es interessiert mich nicht, aber das kann ich nicht beweisen« allein schon im Titel unter Beweis und diese betonte Widersprüchlichkeit fügt sich gut zur Musik. Spilker hat ein enormes Talent, die richtigen Worte so aneinanderzureihen, dass ununterbrochen bedeutsame Konstellationen erscheinen, aus denen in bemerkenswerter Weise nichts hervorgeht. Gegen diese früh erreichte literarische Abgeklärtheit wirkte Tocotronic immer ein wenig verknatscht (aber auch liebenswerter). Tocotronic und Sterne einte ihr fest umrissenes Hauptthema. Wer sich fragt, was dieses Thema denn genau ist, braucht sich nur einmal Tocotronic-Songs in einer Playlist anzuschauen, sie beginnen fast alle mit »Ich«. Spilkers Sterne sind hier nicht so wortarm, aber thematisch genauso fixiert. Und das ist auch gut so, denn ein breiteres Themenspektrum würde schnell appliziert wirken. »Wir beuten eigene Unzulänglichkeiten aus und machen daraus Songs.« Irgendwie so hat Frank Spilker es einmal sehr treffend ausgedrückt.Es ist den Hamburgern damit gelungen, ein Zeit- und Lebensgefühl einzufangen, das bis heute frisch und glaubwürdig erscheint. Ihre Publikumsbeschimpfung haben die Sterne nie aufgegeben, so sehen sie sich auch auf ihrem letzten Album »Flucht in die Flucht« 2014 noch immer von frühvergreisten Teenagern umgeben. Selbstverständlich konnte der berechtigten Ablehnung der Idioten kein Programm folgen, das den Weg aus der Idiotie weisen würde. Das wäre auch wirklich ein bisschen zu viel verlangt. Die Ablehnung allerdings sitzt: Ihr seid wirklich alle scheiße – und ihr wisst das auch. Damit wurde heilsamer Ärger an den richtigen Stellen gestiftet.Überhaupt scheint es, als wirkten die 1990er-Jahre nach. Den Besuch der wesentlich pop-populäreren Stuttgarter Gesandtschaft (genau, wir meinen »Die da«) hat die Stadt Wien gerade erst schadlos überstanden. Auf den Auftritt der Hanseaten darf sich zu Recht viel mehr gefreut werden, denn die Nachwirkungen des Hamburger Kunstprogramms sind offensichtlich und es dient möglicherweise auch epigonalen Strömungen in Austria zum Vorbild. Soll sich aber niemand aufs Fußerl getreten fühlen wegen dem Wort »Epigonen«, schließlich schwebt über allem deutschsprachigen Rock dieser Art Rio Reiser und der hatte das auch alles irgendwoher. Schaut halt bei den Sternen vorbei und guckt, wie es denen jetzt so geht.