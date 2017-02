Elevate Festival 2017

Veranstaltung anlässlich der Eröffnung der Ausstellung











Programm:

Peter Schwarz, ESRA: Begrüßung

Kerstin Kellermann: Luftwurzler, Stillleben, flüchtige Landschaften. Die eigentümliche Bilderwelt des Fritz Roubicek

Gabriele Anderl: "Wien – meine menschenfressende Geliebte, die mich so bitter enttäuschte". Fritz Roubicek, biografische Skizze

Lesung aus den Erinnerungen von Fritz Roubicek

Gerhard Milchram: Zu den Bildern Fritz Roubiceks

Ehrengast: Liliane Roubicek





Der gelernte Textilingenieur Fritz Roubicek (1913-1990) wuchs in einer jüdischen Familie in der Brunnengasse in Ottakring auf. Als Kind fühlte er sich in seinem Viertel geborgen, wurde sich aber auch des Antisemitismus immer stärker bewusst. Nach dem „Anschluss“ scheiterten alle Bemühungen der Familie, das Land zu verlassen. Fritz Roubicek flüchtete nach Frankreich und schloss sich der Résistance an. 1942 wurde er verraten und verhaftet. Er überlebte drei Jahre in Auschwitz und den Todesmarsch nach Buchenwald. (…)

Als er aber nach dem Krieg nach Wien zurückkehrte, fühlte er sich fremd. Er erfuhr, dass seine gesamte Familie Opfer der Shoah geworden war und er als einziger überlebt hatte. Die elterliche Wohnung wurde ihm nicht zurückgegeben. Schließlich kam er in einem Rückkehrerheim für ehemalige KZ-Häftlinge im Schloss Wilheminenberg unter.

Erst mit seiner Frau Liliane, die er kurze Zeit später in Sandleiten kennenlernte, zog er wieder in seinen ehemaligen Bezirk. In den 1960er Jahren begann er bei Gerda Matejka-Felden in der Wiener Kunstschule Malerei zu studieren. Viele seine Bilder sind nur indirekt Reflexionen der traumatischen Erlebnisse von Überlebenden, nur wenige Bilder erinnern jedoch direkt an die Shoah. (…) (Aus dem Text zur Ausstellung auf www.esra.at)

Parallel findet eine Ausstellung anderer Werke von Fritz Roubicek bei den Wohnpartnern in Sandleiten statt: 1160 Wien, Matteottiplatz 3, Di 14-18 Uhr, ab 2. März bis Anfang April 2017.