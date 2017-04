Comunidad Internacional #15 – Pan-Afrika

Dat Adam - Space Camp 2017 WIEN

»Sie zerficken diesen Planet und können´s dabei nicht mal erkennen« (»Lennon 1«). Da sage noch jemand, die heutige Jugend habe nix zu sagen. »Scheiß auf das, was keinen weiterbringt, denn Love is all we need, love is all we need!« (»Lennon 2«). Die YouTube-Künstler Ardy (Ardian Bora) und Taddl (Thadeus Tjarks) bilden mit dem Musikproduzenten Marley (Marius Ley) die deutsche Cyber-Rap-Formation DAT ADAM. Schon das im Vorjahr erschienene Album „»HYDRA 3D« (benannt nach dem vielköpfigen Ungeheuer der griechischen Mythologie) schlängelte sich auf Platz 5 der Albumcharts; als Draufgabe bescherte es ihnen auch noch YouTube-Views in Millionenhöhe. »In nur einer Nacht hast du mir so viel beigebracht / Ich hätt' es sicher auch allein geschafft / ich hätt’ es sicher auch allein geschafft« (»OWL«). Klar. Aber in ihren aufgeregten Momenten, zum Beispiel in »Sanageyama«, erinnern DAT ADAM sogar an die Zornpinkel von Death Grips.

www.youtube.com/user/datadam

Und 800.000 Views in einem Monat, soeben für »Sanageyama« abbekommen, sind auch nicht nix. »Für sie sind wir alle Hippies, doch ich geb´ kein Fick – Ich bin, was ich bin – Ich step voller Pride auf die Stage«. Kürzlich erschien mit »How to Flex & Troll a Scene« ihre zweite EP. Um mit Dat ADAM zu sprechen, swiggy swiggy, oder, das Glück kommt bekanntlich zu Ihnen, wenn Sie Freiheit in Ihren Handlungen und wenn sie Unabhängigkeit fühlen. Dalli, dalli, feel it, motherfucker! - Sold out!