Der Festivaltitel des donaufestivals 2017 „Du steckst mich an.“ bezieht sich auf das diesjährige Leitmotiv, den Begriff der Empathie. Viele NGOs verstehen das Mitgefühl als sozialen Klebstoff, der das zusammenhält, was laut Margaret Thatcher gar nicht existiert: die Gesellschaft. Die Fähigkeit, in die Haut des anderen zu schlüpfen, wie Ex-US-Präsident Barack Obama die Empathie definiert, wurde zum moralischen Ideal. Brauchen wir angesichts schwindender politischer Solidarität und alarmistischer Narzissmusbefunde nicht mehr Verständnis für das Leben der anderen in My Country First-Zeiten?

Doch wer genau profitiert vom empathischen Imperativ? Wer braucht Anteilnahme und wer missbraucht Mitleid? Welche emanzipatorischen Potentiale liegen in der viraler Begeisterung? Führen Distanzmangel und Überidentifizierung mit einem Du zu einseitigen Urteilen? Übernehmen Kopfkameras oder nimmermüde Algorithmen die Auskundschaftung des Gegenübers und damit die Arbeit der Empathie? Und schließlich: Wie wird aus dem Mitgefühl eine Einsicht, die uneins mit sich selbst macht, und mehr verspricht als Betroffenheit?

Das Festivalprogramm beantwortet diese Fragestellungen nicht.

Viele Beiträge werden sich aber mit ihnen beschäftigen.

Aus dem Programm:

SOUNDS:

28.4.-1.5.2017 erstes Wochenende

feat. Gas, Scritti Politti, Elysia Crampton, group A, DJ Food, Moor Mother, Gazelle Twin, Ulver, Einstürzende Neubauten, M.E.S.H., Palmistry, Yves Tumor ...





5.-6.5.2017 zweites Wochenende

feat. Silver Apples, Emptyset, Actress, Girl Band, Equiknoxx, The Bug feat. Miss Red, Stian Westerhus, This Is Not This Heat, Klara Lewis, Deafheaven ...



